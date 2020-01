Kamerlid Sjoerdsma (D66) niet welkom in Rusland

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 is niet welkom in Rusland als een delegatie van Kamerleden daar eind volgende maand op bezoek gaat. Sjoerdsma heeft van minister Blok van Buitenlandse Zaken gehoord dat hij op een zwarte lijst staat en daarom het land niet in mag.

De D66'er gaat ervan uit dat de weigering het gevolg is van zijn kritische houding tegenover Moskou, bijvoorbeeld in het dossier van de MH-17. "Ik sta op een sanctielijst en dat betekent helaas dat ik geen voet op Russische bodem mag zetten."

Ambassadeur op het matje

Volgens Sjoerdsma heeft minister Blok nog van alles geprobeerd om hem van de lijst af te krijgen, zelfs de Russische ambassadeur in ons land is op het matje geroepen. "Maar het heeft niet mogen baten."

Hij noemt het teleurstellend. "Ik ben kritisch op het regime in het Kremlin, maar ik heb altijd gezegd dat ik de dialoog juist wil opzoeken." Tijdens het lang geleden geplande bezoek in het krokusreces stonden besprekingen van allerlei dossiers op het programma, zoals de ramp met vlucht MH-17 en de mensenrechtenschendingen in Rusland.

Sjoerdsma piekert er niet over zijn standpunt te veranderen om zo alsnog toegang tot Rusland te krijgen. "Rusland moet van standpunten veranderen." Het Kamerlid vindt onder meer dat Moskou rookgordijnen opwerpt om zijn schuld aan het neerhalen van de MH-17 te verhullen.

Ook is hij groot voorstander van de zogeheten Magnitsky-wet, waardoor buitenlandse tegoeden worden bevroren van onder anderen Russische functionarissen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

Solidair

Het is niet voor het eerst dat een Kamerlid bij een buitenlandse reis van een commissie wordt geweigerd. Zo werd in 2011 PVV'er Raymond de Roon de toegang tot Egypte ontzegt, vanwege zijn kritische houding tegenover dat land.

De andere leden van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken waren toen solidair met De Roon en het hele bezoek werd afgeblazen.

Volgens Sjoerdsma is het nu aan zijn collega's om te besluiten of in dit geval dezelfde lijn gevolgd wordt en het bezoek aan Rusland wordt geannuleerd. Hij hoopt in ieder geval dat Kamervoorzitter Arib het Russische parlement wil oproepen om hem alsnog toe te laten.