Bryant was gevierd sportman en Oscarwinnaar, maar kende ook dalen

"Vanwege zijn vaardigheid en inzet was hij offensief gewoon onsterfelijk", zei LeBron zaterdag over Bryant.

The Black Mamba, een bijnaam die hij voor zichzelf had verzonnen, had Michael Jordan als grote voorbeeld. "Kobe wilde Jordan zijn en lange tijd werd ook gezegd dat hij Jordan nadeed", zegt sportjournalist Kolsloot. "Uiteindelijk won Kobe vijf NBA-titels tegenover de zes van Jordan. Dat heeft Bryant misschien wel een beetje dwarsgezeten."

Ook bijzonder is dat hij twintig jaar voor dezelfde ploeg speelde, zijn geliefde LA Lakers. "Toen hij stopte, was hij de enige speler die dat voor elkaar had gekregen."

Beschuldigd van verkrachting

Maar Bryants loopbaan verliep niet geheel vlekkeloos. "De misbruikzaak uit 2003 was wel een smet op zijn carrière", vertelt Kolsloot. De speler was destijds gearresteerd nadat een 19-jarige vrouw hem had beschuldigd van verkrachting. De zaak kwam nooit voor de rechter, omdat ze weigerde in de rechtszaal te getuigen. Er werd voor een onbekend geldgedrag geschikt.

Met tranen in de ogen en met zijn echtgenote aan zijn zijde gaf Bryant op een persconferentie toe dat hij seks met de vrouw had gehad. Van dwang was volgens hem geen sprake geweest, maar hij bood de 19-jarige wel zijn excuses aan.