'Lege accu slijptol voorkwam dat Omar L. ontsnapte uit gevangenis Zutphen'

Direct na zijn mislukte ontsnappingspoging werd Omar L. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. L. is vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor zijn aandeel in verschillende moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu, waar sinds een aantal jaren een uiterst gewelddadige strijd tussen telkens wisselende groeperingen woedt.