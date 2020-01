D66 en ChristenUnie: 'Nederland moet meedoen met militaire operatie Libië'

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat Nederland gaat meedoen met een militaire operatie voor de kust van Libië. De operatie op zee moet mensensmokkel voorkomen, het afgesproken wapenembargo bewaken en drenkelingen redden.

Vorige week vond in Berlijn een speciale Libië-top plaats, waar alle deelnemende landen hebben afgesproken zich te houden aan het VN-wapenembargo en te stoppen met militaire steun aan de strijdende partijen in het land. Na de conferentie sprak de Duitse bondskanselier Merkel al over de wens op een goede controle op de naleving van het embargo.

Volgens D66 en ChristenUnie moet Nederland daarbij helpen. Dat moet in de vorm van schepen, niet met militairen aan land, zeggen Kamerleden Sjoerdsma (D66) en Voordewind (ChristenUnie) tegen RTL Nieuws. "We moeten het vanuit de zee doen, zodat we wapens kunnen tegenhouden en de wapentoevoer opdroogt", aldus Voordewind.

Operatie Sophia hervatten

Nederland is eerder actief geweest voor de kust van Libië. Die operatie, genaamd Sophia, was in samenwerking met andere EU-landen, maar werd in maart 2019 stopgezet. De twee regeringspartijen willen dat de missie wordt hervat.

Sjoerdsma schrijft op Twitter dat Nederland met "de herstart van die missie meer grip krijgt op Libië en zo de Europese achtertuin veilig wordt gehouden, want het wapenembargo houdt zichzelf niet in stand". Sjoerdsma stelt dat de missie kan leiden tot het redden van drenkelingen en mensensmokkelaars kunnen worden aangepakt. "D66 wil dat de Europese Unie geopolitiek volwassen wordt!", aldus het Kamerlid.

In Libië is het al jarenlang onrustig. Maar wat is er precies aan de hand in het land?