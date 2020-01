Akkoord over Libië: naleving en strengere controle op wapenembargo

De deelnemende landen aan een speciale Libië-top in Berlijn hebben afgesproken zich te houden aan het VN-wapenembargo en te stoppen met militaire steun aan de strijdende partijen in het land.

De Duitse bondskanselier Merkel zei op een persconferentie na afloop dat de controle op naleving van het embargo moet verbeteren. Ze is positief over het behaalde resultaat en zegt dat er een belangrijke bijdrage aan vrede is geleverd.

Ook VN-chef Guterres zegt dat er door de landen een "krachtig signaal" is afgegeven. "Er is geen militaire oplossing voor het conflict in het land. Dat hebben alle deelnemers aangegeven tijdens de top." In Libië woedt al jaren een bloedige burgeroorlog en pogingen om vrede te stichten leverden tot nu toe niets op.

Een politieke oplossing is geboden, zegt Guterres, die oproept om niet meer te strijden, maar te praten. De komende weken moet er verder worden onderhandeld, op militair en economisch niveau, om het land erbovenop te krijgen.

Guterres benadrukt dat door de afspraken een escalatie van geweld in andere landen in de regio is voorkomen. Verschillende landen bemoeien zich actief met het conflict.