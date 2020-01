Franse politie mag omstreden traangasgranaat niet meer gebruiken

De Franse politie mag een omstreden traangasgranaat niet meer inzetten als ordehandhavingsmiddel. De granaat verspreidt niet alleen traangas, hij ontploft ook doordat er een explosieve stof in zit. Demonstranten kunnen daardoor ernstig gewond raken, vooral als ze hem oppakken, zei minister van Binnenlandse Zaken Castaner tegen het Frans tv-station France 3.

De GLI-F4-granaat wordt sinds 2014 niet meer gemaakt. Een opvolger, zonder explosieve stof, is al een tijd beschikbaar, maar de GLI-F4 bleef toch in gebruik. Verzoeken van een mensenrechtenorganisatie en een vakbond om hem te vervangen, werden vorig jaar door de Franse Raad van State afgewezen.

De maatregel komt op een moment dat er veel kritiek is op het harde optreden van de Franse politie bij demonstraties. "We moeten voorkomen dat er doden of gewonden vallen", zei burgemeester Hidalgo van Parijs vrijdag.