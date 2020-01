Onrust over politiegeweld Frankrijk groeit, burgemeester Parijs wil actie

De onrust over het politiegeweld neemt toe. Uit een peiling die gisteren verscheen, blijkt dat 45 procent van de Fransen vindt dat de politie te ver gaat. Een bijna even grote groep, zo'n 43 procent, vindt juist dat de politie correct te werk gaat.

President Macron zei eerder deze maand al dat in sommige gevallen sprake was van 'onacceptabel' optreden van agenten. Het was voor het eerst dat de president zich in zulke harde bewoordingen uitliet.

Gele Hesjes

Het afgelopen jaar was er al veel kritiek op het politieoptreden, maar dan bij demonstraties van de Gele Hesjes. Bij die wekelijkse betogingen vielen in totaal enkele duizenden gewonden, zowel onder betogers als onder agenten.

Amnesty International verweet de Franse regering te snel voor repressie te kiezen, waardoor de vrijheid om te betogen onder druk kwam te staan. "Wij veroordelen het gebruik van buitenproportionele middelen (...), zoals traangas, granaten en rubber kogels", aldus de mensenrechtenorganisatie in november vorig jaar.

De Verenigde Naties spraken ook van een "buitenproportioneel gebruik van deze niet-dodelijke wapens".

De laatste weken, tijdens de pensioenprotesten, duiken er steeds vaker beelden op van betogers die opzettelijk en persoonlijk het doelwit lijken van onnodig politiegeweld. Veel ophef ontstond er bijvoorbeeld begin deze maand door de beelden van een politieman die zijn been uitsteekt om een vrouwelijke betoger te laten struikelen.

'Uitzonderingen'

"Natuurlijk zijn er gevallen geweest waarbij agenten geweld gebruiken dat niet toelaatbaar is", zegt Linda Kebbab van politievakbond Unité SGP Police tegen de NOS. "Maar dat zijn uitzonderingen. Niet al het politieoptreden is excessief."

Volgens haar zijn veel agenten uitgeput en gefrustreerd door de al meer dan een jaar durende demonstraties van Gele Hesjes, waarbij de politie vaak zelf het doelwit is van relschoppers.

Politievakbonden zeggen ook dat agenten juist de opdracht hebben gekregen om harder op te treden. Na de vernielingen en plunderingen van een jaar geleden in Parijs besloot de regering dat er sneller en actiever moest worden ingegrepen om relschoppers uit te schakelen.

Speciale motorbrigades hebben bijvoorbeeld de opdracht "groepen uiteen te drijven en zo veel mogelijk mensen aan te houden".

En gewone agenten staan regelmatig in de figuurlijke vuurlinie. "Agenten die daar niet voor getraind zijn, moeten nu betogingen in goede banen leiden. Dan kunnen ze fouten maken", zegt Kebbab. "Er wordt op dit moment niet goed leiding gegeven als het gaat om het bewaken van de openbare orde bij demonstraties. En wij als uitvoerders krijgen daarvan de schuld, terwijl de leidinggevenden verantwoordelijk zijn."