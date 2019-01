Hoe het verzet groeit tegen een omstreden Frans wapen dat gele hesjes verwondt

Vandaag gaan gele hesjes voor het tiende opeenvolgende weekend in heel Frankrijk de straat op om te demonstreren. Er wordt betoogd in Parijs, maar ook in steden als Lille, Marseille en Toulouse.

In heel Frankrijk wordt sinds afgelopen week ook gedebatteerd over maatschappelijke problemen die door de gele hesjes op de kaart zijn gezet. Dit 'Nationale Debat' duurt tot 15 maart. Mensen mogen in het hele land bijeenkomsten beleggen of online een bijdrage leveren. Na afloop komt president Macron met nieuwe voorstellen om zijn beleid aan te passen.