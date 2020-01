Reacties op 'historische' excuses Rutte: gepast moment en groots gebaar

Het proces van erkenning begon in 1996, zegt Gringold, toen koningin Beatrix in de Knesset (het parlement van Israël) zei dat Nederland tekort was geschoten tijdens de bezettingsjaren.

Gringold: "Vervolgens bood Wim Kok in 2000 excuses aan voor de periode na de oorlog. En dan zijn er nu excuses voor al die rijksbureaus, politie-eenheden en burgemeesters die tijdens de oorlog toch veel hebben gefaciliteerd."

Hoewel Rutte er in zijn toespraak niet expliciet over sprak, betreffen de excuses voor Gringold ook de Nederlandse regering in ballingschap, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen resideerde.

"Want we weten dat de regering in december 1942 betrouwbare rapporten heeft gekregen over wat er zich in bezet Polen afspeelde. En de regering heeft toen net als de rest van de geallieerden andere prioriteiten gesteld", zegt Gringold.

Gepast moment

Frank van Vree, directeur van het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD, vindt dat de excuses ook op een symbolisch belangrijk moment komen. Morgen is het 75 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het Russische leger.

"Het is een gepast moment", zegt Van Vree. Hij omschrijft Nederland tijdens de Duitse bezetting als een gehoorzaam land: ambtenaren deden wat ze werd opgedragen, ook na de Duitse inval.

Van Vree: "Men probeerde niet doelbewust en massaal het Duitse beleid te saboteren. Er zijn al eerder stappen gezet naar excuses en ik denk dat het niet toevallig dat het juist bij deze herdenking, 75 jaar na Auschwitz, wordt uitgesproken."