Extra EU-top over begroting, landen lijnrecht tegenover elkaar

Op 20 februari gaan de 27 EU-leiders op een extra EU-top proberen de ruzie over de Europese begroting op te lossen. De nettobetalers, waaronder Nederland, staan lijnrecht tegenover de landen die netto juist Europees geld ontvangen. Nederland wil net als Zweden, Denemarken en Oostenrijk niet meer dan maximaal één procent van het bbp aan Brussel afdragen. Ook Duitsland wil niet meer gaan betalen.

Nu de brexit aanstaande is, is des te meer de vraag wie wat moet gaan betalen. De bijdrage van de Britten aan de totale EU-begroting van 160 miljard euro is jaarlijks zo'n veertien miljard euro, Nederland betaalt bijna acht miljard. Een EU-begroting wordt voor zeven jaar gemaakt, en die periode loopt dit jaar af.

Nederland wil dat de EU bezuinigt. "Als je minder geld binnenkrijgt, dan moet je zuiniger aan doen", zo luidt het motto van premier Rutte. Het kabinet wil dat er minder aan landbouw wordt uitgegeven en ook op de zogenoemde cohesiefondsen voor arme lidstaten kan worden bezuinigd, vindt Nederland.

Green Deal

Maar zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement wil juist meer geld uitgeven. Vooral voor de klimaatmaatregelen, de Green Deal, is meer geld nodig. Omdat de begroting dit jaar afloopt, wil de Europese Commissie haast maken.

Volgens de voorzitter van de Europese Raad, de Belg Charles Michel, kunnen de tot op heden onoverbrugbare tegenstellingen worden overbrugd. En hij heeft haast: de uitnodiging van vandaag komt als voor de meeste regeringsleiders als een verrassing.

Moeilijke onderhandelingen

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei eerder dat Nederland niet geforceerd snel wil onderhandelen. Maar Michel wil juist haast maken, omdat het anders tot praktische en politieke problemen zal leiden. Wil er iets van het klimaatbeleid terecht komen dan moet er snel helderheid komen over de vraag of dat geld inderdaad beschikbaar is.

"Ik begrijp dat deze onderhandelingen tot de moeilijkste onderhandelingen behoren die de komende tijd plaatsvinden. Maar uiteindelijk zullen alle Europeanen ervan profiteren", zo schrijft Michel in zijn brief aan de regeringsleiders.

Michel heeft nog geen nieuwe ontwerpbegroting gepresenteerd. Dat maakt het lastig voor de EU-landen om vooraf gaten te schieten in de voorstellen. Door de extra top hoopt hij de druk op de leiders te vergroten om compromissen te sluiten.