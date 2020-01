Honderden deelnemers in Amsterdam bij mars tegen 5G

Het protest was georganiseerd door het burgerinitiatief Stralingsbewust Amsterdam. "Wij maken ons druk over de verkeerde beeldvorming die is ontstaan dat straling heel erg veilig is", zei woordvoerder Renée van Gennip op NPO Radio 1.

Ze doelde onder meer op een rapport van eerder deze week van toezichthouder Agentschap Telecom. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schreef eraan mee. Daarin staat dat de op proeflocaties gemeten straling onder de limieten blijft die voor de gezondheid van mensen zijn opgesteld.

De tegenstanders van 5G hechten meer waarde aan rapporten waaruit het tegendeel zou blijken of zeggen dat er meer onderzoek nodig is.

5G gaat op den duur 4G vervangen, wat wij nu allemaal op onze telefoon hebben staan. Dit kun je van het netwerk verwachten: