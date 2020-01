Berisping voor brandweerman die reanimatie filmde en verspreidde

De Amsterdamse brandweer heeft vorig jaar een brandweerman schriftelijk berispt voor het maken van foto's van de reanimatie van voormalig profvoetballer Kelvin Maynard. Zeven anderen, die er ook bij betrokken waren, zijn niet bestraft. Wel moeten ze met z'n allen langs gaan op basisscholen en vertellen wat de negatieve gevolgen zijn van het filmen en verspreiden van incidenten.

Dat meldt AT5 op basis van interne documenten die de Amsterdamse brandweer heeft vrijgegeven, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Onder vuur genomen

Op 18 september was Maynard in zijn auto vanaf een scooter onder vuur genomen in Amsterdam-Zuidoost. Hij verloor de macht over het stuur en reed met zijn auto een brandweerkazerne binnen.

Toen de hulpdiensten probeerden Maynard te reanimeren, werd dat door brandweermensen gefotografeerd.

Foto's kwamen onder meer terecht op internet, tot ongenoegen van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Eind oktober liet hij de Tweede Kamer weten dat een extern recherchebureau de zaak onderzocht, en dat maatregelen zouden volgen. Vrijwel tegelijkertijd stelde de Amsterdamse brandweercommandant Van Lieshout dat hij ontslag van de fotograferende brandweermensen een disproportionele maatregel zou vinden.

Feiten verzwegen

Uit de interne documenten blijkt dat de brandweerman die de foto's maakte, tegenover de leiding had verzwegen dat hij de foto's had gemaakt en verspreid. Hij hield ook zijn mond toen de foto's op het internet en in het nieuws kwamen. Toen duidelijk werd dat hij erachter zat, verwijderde hij ze van zijn telefoon.

De korpsleiding vindt het opleggen van de lichtst mogelijke straf passend, omdat er sprake was van een "uitzonderlijke situatie", zo blijkt volgens NH Nieuws uit de vrijgegeven documenten.

Spijt

De brandweerman had in beroep kunnen gaan tegen de berisping wegens plichtsverzuim, maar doet dat niet. Hij mailde: "Het had gewoon nooit mogen gebeuren. Uit de grond van mijn hart bied ik mijn verontschuldigen aan, ook aan de nabestaanden."

Met de voorlichting op scholen zegt hij kinderen extra bewust te willen maken van "ondoordacht dan wel onvoorzichtig omgaan met het krachtige medium sociale media".

In de liquidatiezaak zijn twee verdachten opgepakt.