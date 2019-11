Brandweer maakte foto's van reanimatie doodgeschoten ex-voetballer Maynard

Brandweerlieden hebben foto's gemaakt van de reanimatie van oud-profvoetballer Kelvin Maynard. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. De 32-jarige oud-verdediger van onder meer FC Volendam en FC Emmen werd in september doodgeschoten in Amsterdam.

Maynard werd in Amsterdam-Zuidoost in zijn auto onder vuur genomen vanaf een scooter. Daarop reed hij een brandweerkazerne in. Later bezweek hij aan zijn verwondingen. De oud-voetballer bleek een bekende van de politie, al wilde die niet zeggen hoe hij te boek stond.

Na het incident circuleerden er al snel foto's, ook van de reanimatie van Maynard. Omdat er bij de reanimatie nog geen persfotografen in de buurt waren, was er het vermoeden dat de beelden afkomstig waren van hulpverleners.

'Een of meer brandweerlieden'

Minister Grapperhaus schrijft de Kamer nu dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zegt dat de foto's inderdaad zijn gemaakt door "een of meer brandweerlieden van deze regio". De minister uit daar zijn ongenoegen over en laat weten dat een extern bureau in opdracht van de veiligheidsregio onderzoek doet. Daarna volgen maatregelen.

Binnen de brandweer is naar aanleiding van het incident nogmaals gesproken over het maken van beeldmateriaal.