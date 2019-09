Geliquideerde man Amsterdam-Zuidoost is oud-profvoetballer

Maynard speelde in Nederland als verdediger onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. In 2007 debuteerde hij in het profvoetbal, om een jaar later met Volendam kampioen te worden in de eerste divisie.

Daarna stond hij nog onder contract bij clubs in Portugal, Hongarije en Engeland. Drie jaar geleden stapte hij over naar het amateurvoetbal. Dit seizoen speelde Maynard bij Alphense Boys.

Brandweerkazerne

De oud-prof werd gisteravond in zijn auto onder vuur genomen vanaf een scooter. Daarbij raakte hij zwaargewond, waarna hij tegen de voorgevel van een brandweerkazerne reed. Maynard overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Gisteren werd in Amsterdam eerder op de dag advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De politie gaat er vooralsnog van uit dat er geen verband is tussen de twee incidenten, maar onderzoekt dat nog.