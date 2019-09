Doodgeschoten oud-profvoetballer Maynard was bekende van politie

De oud-profvoetballer Kelvin Maynard, die gisteravond werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost, was een bekende van de politie. De politie wil niet zeggen hoe de 32-jarige man bij hen te boek stond.

Ook is er nog niets duidelijk over het motief voor de moord. Omroep West schrijft aanwijzingen te hebben dat het schietincident drugsgerelateerd is, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Maynard werd gisteravond in zijn auto onder vuur genomen door twee mannen op een motorscooter. Hij reed zwaargewond een brandweerkazerne in en bezweek later aan zijn verwondingen. De politie vermoedt dat de schutters Maynard al enkele kilometers achtervolgden.

De oud-profvoetballer speelde dit seizoen bij hoofdklasser Alphense Boys. In Nederland speelde hij als verdediger onder meer bij FC Volendam, waarmee hij in de eerste divisie kampioen werd, en FC Emmen. Daarna stond hij nog onder contract bij clubs in Belgiƫ, Portugal, Hongarije en Engeland.