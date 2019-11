Twee aanhoudingen in zaak doodgeschoten oud-voetballer Maynard

De politie heeft deze week twee Amsterdammers opgepakt in verband met de dood van oud-profvoetballer Kelvin Maynard. De politie meldt dat het gaat om een 22-jarige en een 28-jarige man.

Afgelopen dinsdag werd de 22-jarige Amsterdammer opgepakt in zijn woning. Bij huiszoeking werd een vuurwapen gevonden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Maynard, die op 18 september werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. De 22-jarige verdachte zit nog vast.

Arrestatieteam

De 28-jarige Amsterdammer werd donderdag aangehouden door een arrestatieteam. Ook hij zou een rol hebben gespeeld bij de moordaanslag. Bij de inval in zijn woning zijn meerdere digitale dataopslagapparaten in beslag genomen. De man is inmiddels vrijgelaten.

Op 14 november was ook al een verdachte in de zaak aangehouden. Deze man is vrijgelaten, maar blijft verdacht van betrokkenheid bij de dood van Maynard en ook van witwaspraktijken.