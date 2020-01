'Nederlander klaagt Republikein aan na spionagebeschuldiging'

Een Nederlandse Trumpaanhanger klaagt een Republikeins politicus aan na aantijgingen van spionage. Congreskandidaat Robert Hyde beweerde dat Anthony de Caluwe hem informatie over de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne had gestuurd.

Het relletje is een bijzaak in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president, die draait om contacten in Oekraïne. Medestanders van Trump verstuurden berichten die erop duiden dat de kritische ambassadeur in dat land, Yovanovitch, werd gevolgd.