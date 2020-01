Gekkigheid of serieus? Appjes van Nederlander in impeachmentproces

Een Nederlandse Trumpfan, een veroordeelde Miss Florida en een grofgebekte congreskandidaat hebben ineens opmerkelijke bijrollen in de impeachmentzaak tegen president Trump. Centraal staat de vraag of appjes over het schaduwen van een Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne onschuldig gedol waren, of eerder sinister en bloedserieus.

Amerikaanse media probeerden afgelopen weekend zo veel mogelijk te weten te komen over Anthony de Caluwé, de Nederlander die de ambassadeur in de Oekraïne geschaduwd zou laten hebben. Veel details konden ze niet hard krijgen.

Hij zou 52 jaar oud zijn en geboren in België. Hij zou veel tijd in Palm Beach doorbrengen, maar noemt ook Zurich en Londen als thuisbasis op Twitter. Hij wordt in verband gebracht met een Bulgaarse financiële instelling, maar zette zich ook in voor een stichting om andere planeten te koloniseren. Ook bevestigde zijn woordvoerder dat hij soms het pseudoniem Anthony Hemelrijk gebruikt.

Overduidelijk is wel dat hij een fervent Trumpfan is: op Instagram plaatste hij foto's met mensen uit de entourage van Trump en op Twitter retweet hij graag de opmerkingen van Trump, of memes die hem steunen.