Nederlander duikt op in Oekraïne-affaire Trump

Een Nederlander wordt genoemd in de Oekraïne-affaire rond president Trump, die aanleiding is voor de lopende afzettingsprocedure in de Senaat. Het gaat om Anthony de Caluwé, volgens Amerikaanse media een aanhanger van de president die de bewegingen van de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne zou hebben gevolgd. Zelf ontkent hij dat.

De Caluwé stuurde volgens media in de VS vorig jaar berichten naar de Republikein Robert Hyde, waarin hij zegt op de hoogte te zijn van de bewegingen van toenmalig ambassadeur Marie Yovanovitch. De gesprekken zijn gisteren vrijgegeven door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden.

Hyde stuurde de berichten door naar een zakenman, die samenwerkte met Trumps advocaat Rudy Giuliani. Die probeerde in Oekraïne een onderzoek af te dwingen naar Trumps rivaal Joe Biden, om schadelijke informatie over hem te vinden.

De 52-jarige De Caluwé laat via zijn woordvoerster weten dat zijn berichten aan Hyde "een ludieke uitwisseling" waren en dat hij op geen enkel moment betrokken was bij spionage. Volgens zijn woordvoerster is hij een financieel adviseur in Florida en stuurde hij zijn berichten met een Belgisch telefoonnummer: