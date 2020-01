Actrice Rosie Perez staaft verkrachtingsverhaal over Weinstein

In de rechtszaak tegen Harvey Weinstein heeft actrice Rosie Perez getuigd dat ze in de jaren 90 van collega Annabella Sciorra hoorde dat de producent haar had verkracht. Sciorra deed gisteren haar verhaal in de rechtbank in New York.

Perez vertelde dat Sciorra haar enige tijd na de verkrachting in vertrouwen nam. "Er is volgens mij iets ergs gebeurd", zou Sciorra aan de telefoon hebben gezegd. "Ik denk dat ik ben verkracht."

Gisteren getuigde Sciorra dat Weinstein haar overweldigde in haar woning na een avond uit. Ze zei dat ze niet kon terugvechten omdat Weinstein haar beet had en ze zo overvallen was dat haar lichaam niet functioneerde.

'Hij maakt me kapot'

Tegen Perez wilde Sciorra aanvankelijk niet zeggen wie ze van het misbruik beschuldigde. Pas toen Perez enige maanden later hoorde dat Weinstein Sciorra achtervolgde, legde ze naar eigen zeggen het verband.

"Ga alsjeblieft naar de politie", raadde Perez haar aan, maar Sciorra antwoordde: "Dat kan ik niet, want dan maakt hij me kapot".

Op vragen van Weinsteins advocaten waarom Perez niet zelf naar de politie stapte, zei ze dat ze de keuze van Sciorra wilde respecteren.

#MeToo

De onthullingen over Weinstein, die door zo'n tachtig vrouwen wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, brachten de #MeToo-beweging op gang. Hij staat momenteel terecht voor de verkrachting van twee jonge vrouwen.

De zaak van Sciorra kon niet worden vervolgd, omdat de feiten zijn verjaard. Ze mocht van de rechter wel haar verhaal doen omdat eerdere gevallen kunnen duiden op een patroon van seksueel geweld.

Weinstein houdt vol onschuldig te zijn. Volgens hem was de seks in alle gevallen met wederzijdse instemming.