Actrice Annabella Sciorra getuigt over Weinstein: 'Had ik maar nooit open gedaan'

Voor het eerst heeft een vrouw die Harvey Weinstein beschuldigt van seksueel misbruik getuigd in de zaak tegen de Hollywoodproducer. Volgens de 59-jarige actrice Annabella Sciorra heeft Weinstein haar verkracht en bedreigd in de jaren 90.

Sciorra vertelde geëmotioneerd dat Weinstein haar thuis overviel. Kort nadat ze van hem een lift had gekregen, stond hij weer voor haar deur en drong zich aan haar op. "Terwijl hij gemeenschap met me had probeerde ik te vechten, maar dat lukte niet omdat hij mijn handen vast had."

"Het was zo walgelijk dat mijn lichaam ervan trilde", vervolgde Sciorra. "Ik wist niet wat me overkwam. Alsof ik een epileptische aanval had."

'In de war'

Weinsteins advocaten vroegen Sciorra waarom ze niet naar een dokter was gegaan, aangifte had gedaan of zelfs maar over het incident had gesproken met iemand anders. "Destijds begreep ik niet dat dit verkrachting was. Ik dacht dat alleen vreemden zoiets konden doen."

"Ik dacht dat het een prima kerel was. Ik was in de war. Had ik maar nooit die deur opengedaan."

De advocaten wezen er ook op dat Sciorra nadat de verkrachting zou hebben plaatsgevonden nog in de Weinstein-film Cop Land speelde. Ze antwoordde dat ze niet wist dat hij betrokken was bij de film.

Bedreigd

Bovendien, betoogde de aanklager woensdag al, had Weinstein "de vrouwen in de tang". Ook Sciorra voelde zich bedreigd door de machtige producent.

Toen ze hem enkele weken later aansprak op zijn gedrag, wuifde hij het weg. "Zo reageren alle brave katholieke meisjes."

Daarna werd zijn toon dreigender, aldus Sciorra. "Dit blijft tussen jou en mij", zou Weinstein hebben gezegd. "Ik was bang dat hij me te plekke zou slaan." Weinstein reageerde onbewogen op het verhaal van Sciorra.

Levenslang

Tachtig vrouwen beschuldigen Weinstein van seksueel ongewenst gedrag, de zaak in New York draait om de aanklachten van twee van hen.

Weinstein kan niet worden vervolgd voor de aantijgingen van Sciorra, omdat die al zijn verjaard. Zij mag wel haar verhaal doen omdat het op een patroon van machtsmisbruik kan duiden.

De 67-jarige Weinstein kan levenslang krijgen als hij wordt veroordeeld.