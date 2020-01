Organisatie Songfestival doet een stapje extra voor mensen met beperking

Ook aan mensen met een fysieke en visuele beperking is gedacht. Er zijn speciale rolstoelplaatsen en voor blinden en slechtzienden is er in een apart deel van de zaal audiodescriptie aanwezig. Daarin wordt beschreven wat er op het podium gebeurt.

"Het vraagt wel iets extra's van je als evenementenorganisator", zegt Bakker. "Maar we wilden dat het Songfestival voor iedereen zou zijn. Daarin hebben we als publieke omroep ook een voorbeeldfunctie en het is natuurlijk ook heel mooi als we straks aan andere evenementenorganisatoren kunnen laten zien dat het ook echt kan."

Heel veel prikkels

Zo mogen andere bezoekers bijvoorbeeld geen last hebben van die lichte schermen in de vrij donkere zaal en ook wil je niet dat die in beeld komen tijdens de live-uitzendingen. "Best complex allemaal, je moet dus heel goed nadenken waar je ze neerzet."

Volgens Bakker loopt Europa op dit gebied behoorlijk achter. "Let maar eens op, als in Amerika een sheriff een persconferentie geeft, staat daar altijd een gebarentolk achter. Zo is de journalistiek niet meer exclusief een beroep voor horende journalisten."

De organisatie onderzoekt nog of ze iets kunnen doen voor mensen met een sensitieve beperking, zoals autisme. Zij zijn vaak extreem gevoelig voor prikkels. "Het Songfestival is met al dat geluid, licht en mensenmassa's natuurlijk een evenement met veel prikkels en daarom raden we mensen die daar niet tegen kunnen voorlopig af om naar de shows te komen." Samen met Ahoy wordt nu gekeken of er voor deze mensen een ruimte gevonden kan worden waar ze zich even rustig kunnen terugtrekken als dat nodig is.

Zo zag het winnende lied van Duncan Laurence eruit in de vertaling van de signdancer: