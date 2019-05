Songfestival met doventolk en signdancers op NPO 1 extra

De NPO zendt het Eurovisie Songfestival voor het eerst uit met een gebarentolk en signdancers. Deze speciale uitzending voor doven en slechthorenden is alleen te zien op NPO 1 extra.

De eerste keer dat ze in beeld komen, is bij de uitzending van de tweede halve finale, waaraan Duncan Laurence meedoet. Die is donderdag om 21.00 uur. Ook bij de finale zelf zijn een gebarentolk en signdancers in beeld.