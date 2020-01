Nederlander Lars de R. bekent in grote kinderpornozaak in België

In een van de grootste kinderpornozaken ooit in België heeft de 28-jarige Nederlander Lars de R. een bekentenis afgelegd. Hij bekende dat hij beelden van kinderporno heeft gedeeld. Daarbij zei dat hij dit niet zijn bedoeling was.

Bij de rechtszaak vandaag moest De R. geregeld huilen, schrijft de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws. "Ik ben zwak geweest en heb de beelden doorgestuurd. Om bij het groepje te horen. Om contact te hebben met mensen bij wie ik mijn gevoelens kon uiten."

De man zit al een celstraf uit van vier jaar voor het seksueel misbruiken van tien jongetjes in India, Kroatië en Nederland. De jongste van zijn slachtoffers was 4 jaar oud. In die zaak bekende hij ook. De R. kreeg ook tbs opgelegd. Het Openbaar Ministerie ging tegen het vonnis in hoger beroep.

De R. zegt dat hij door psychologen in de tbs-kliniek geconfronteerd is met de verklaringen van zijn slachtoffers. "De consequenties die ik eerder niet inzag, heb ik daardoor ingezien", zei hij. "Ik ben met hun leed geconfronteerd. Niemand hoeft mij nu nog uit te leggen dat seksuele handelingen met kinderen fout zijn."

Elf miljoen filmpjes

In de zaak staan naast De R. drie Belgen en een Brit terecht. De vijf deelden elf miljoen foto's en filmpjes van jonge kinderen op internet met elkaar. Ook spraken ze in het echt met elkaar af. Daarbij namen ze hun eigen kinderen, stiefkinderen of kinderen van kennissen mee naar zwembaden en andere plekken. Daar misbruikten ze de kinderen en legden dit vast.

Lars de R. werd bekend door zijn deelname aan de talentenjacht Holland's Got Talent jaren geleden, waarin hij gitaar speelde en zong. Hij heeft toegegeven dat hij kinderen misbruikte tijdens het geven van gitaarles, toen hij zelf ook minderjarig was.