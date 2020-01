Nederlander in grote Belgische kinderpornorechtszaak

Het is een van de grootste kinderpornozaken ooit in België, met maar liefst elf miljoen foto's en filmpjes van heel jonge kinderen. Vandaag begint bij de rechtbank in Dendermonde het proces tegen vijf jonge mannen, onder wie een Nederlander.

De Nederlander, Lars de R. (28), zit al een celstraf uit van vier jaar voor het seksueel misbruiken van tien jongetjes in India, Kroatië en Nederland. Het jongste slachtoffer was vier jaar oud.

De R. werd bekend door zijn deelname aan Holland's Got Talent jaren geleden, waarin hij gitaar speelde en zong. Hij heeft toegegeven dat hij kinderen misbruikte tijdens het geven van gitaarles, toen hij zelf ook minderjarig was.

Betrapt

De Belgische 'pornobende' werd ontdekt nadat de 40-jarige Belg Michael T. tegen de lamp was gelopen. Hij was meerdere keren betrapt bij het stiekem fotograferen van kinderen. T. stond al vanaf 2004 op de radar bij de politie.

Na zijn arrestatie in 2015 voor het fotograferen van (half)naakte kinderen op het strand, werd er niet alleen kinderporno ontdekt bij hem thuis, maar kwamen ook de namen van de vier andere verdachten naar boven. Allen waren eerder met de politie in aanraking geweest voor soortgelijke zaken.

Nieuwe foto's

De elf miljoen bestanden bevatten negen miljoen unieke filmpjes en foto's. Opmerkelijk is dat het bestand goed is voor 664 reeksen, sommige van wel honderden foto's, van nieuw materiaal. Vanwege de grootte van de zaak heeft de Belgische politie Europol ingeschakeld. Zij noemen deze zaak uniek, omdat normaliter veel kinderporno bestaat uit 'gerecyclede' bestanden en geen nieuw materiaal.

Daarnaast vindt de politie het opmerkelijk dat het vijftal ook in het echt met elkaar afsprak. Zo namen ze hun eigen kinderen, stiefkinderen of kinderen van kennissen mee naar plekken zoals het zwembad, om ze daarna te misbruiken en dit vast te leggen.

Mogelijk zelfs honderdduizend kinderen

Er zijn vooralsnog bijna veertig slachtoffers geïdentificeerd, onder wie niet alleen Nederlandse, maar ook Belgische, Amerikaanse, Duitse en Portugese kinderen. Er wordt van uitgegaan dat het aantal slachtoffers in deze zaak op kan lopen tot vele duizenden kinderen.

De organisatie Child Focus, die vecht tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, is burgerlijke partij in de zaak. Dit houdt in dat de organisatie schadevergoeding kan eisen namens de duizenden slachtoffers van wie de politie nu nog niet weet wie het zijn.