4 jaar en tbs voor Holland's Got Talent-finalist na seks met jongetjes

De 26-jarige Lars de R. uit Krommenie moet vier jaar de gevangenis in, en krijgt daarnaast tbs voor het seksueel misbruiken van tien minderjarige jongetjes in Nederland, India en Kroatië.

Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. De man uit Krommenie heeft bekend.

De R., die in 2009 op 16-jarige leeftijd bekend raakte als gitaarspelende finalist van de talentenshow Holland's Got Talent, werd ervan beschuldigd dat hij ruim acht jaar meermalen seks heeft gehad met de tien jongens. Het jongste slachtoffer was destijds 4 jaar.

De R. reisde enkele keren naar India, waar hij - tegen betaling - met vier jongetjes seks had. In Nederland misbruikte De R. de kinderen tijdens het geven van gitaarles. Ook als activiteitenbegeleider in een Amsterdamse speeltuin maakte hij zich schuldig aan misbruik, schrijft NH Nieuws.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen De R. geëist. Ook in België loopt een onderzoek tegen De R., wegens het maken en verspreiden van beelden met kindermisbruik.