Von der Leyen en Michel ondertekenen brexitverdrag: 'Vriendschap blijft'

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-president Charles Michel hebben het verdrag ondertekend dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie regelt. Ook Michel Barnier, die namens de EU de onderhandelingen met de Britten voerde, was bij de ceremonie achter gesloten deuren in Brussel aanwezig.

"Onvermijdelijk is dat de dingen zullen veranderen", schreef EU-president Michel op Twitter over de aanstaande brexit. "Maar onze vriendschap blijft. We beginnen een nieuw hoofdstuk als partners en bondgenoten. Ik zie ernaar uit om samen deze nieuwe bladzijde te schrijven."

Brexit op 31 januari een feit

Het verdrag heeft drie belangrijke onderdelen. Het regelt dat de rechten van Britse burgers in de EU en van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk overeind blijven, dat de Britten eerder toegezegde betalingen van circa 45 miljard euro aan de EU zullen voldoen en dat er geen harde grens komt tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland.

Het verdrag wordt volgende week voorgelegd aan het Europees Parlement. Dat debatteert en stemt er woensdag 29 januari over. Daarna moeten de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten nog schriftelijk instemmen.

De bedoeling is dat de Britten op 31 januari de EU verlaten. De regering-Johnson gaat dat uitbundig vieren.

In de praktijk verandert er voorlopig weinig in de economische betrekkingen. Tot 31 december is er een overgangsperiode waarin de EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over een handelsverdrag.