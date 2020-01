Britten vieren Brexit Day met aftelmoment, lichtshow en speciale munt

De Britse premier Johnson heeft de plannen voor de viering van Brexit Day uit de doeken gedaan. De breuk met de Europese Unie op 31 januari zal uitbundig worden gevierd met lichtshows, wapperende vlaggen, een geprojecteerde klok, een speciale brexitmunt en een speech van Johnson. Maar het lijkt erop dat de Big Ben niet zal gaan luiden.

Downing Street 10 verklaart dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari zijn onafhankelijkheid terugkrijgt en die datum daarom een significante dag in de geschiedenis van het VK is. "De regering wil dit moment aangrijpen om wonden te helen, gemeenschappen te herenigen en vooruit te kijken naar het land dat we het komende decennium willen opbouwen."

Om dat te vieren wordt er een aftelklok geprojecteerd op de ambtswoning van de premier en zal op 1 februari een speciale brexitmunt van 50 pence in omloop worden gebracht. Johnson is een van de eersten die de munt ontvangt, waarop de woorden "vrede, welvaart en vriendschap met alle landen" te lezen zijn.

Big Ben

De onthulling van de plannen volgt aan het eind van een week waarin er in het Britse parlement commotie is ontstaan over de vraag of de Big Ben wel gaat klinken bij de feestelijkheden. Volgens voorzitter Hoyle van het Lagerhuis kost het luiden van de wereldberoemde klokken, die momenteel gerenoveerd worden, maar liefst 500.000 pond. Dat is zo duur, omdat het slaguurwerk zou moeten worden teruggeplaatst en een tijdelijke verdieping zou moeten worden gebouwd, waardoor de renovatie vertraging oploopt.

Johnson riep het volk daarop op om geld in te zamelen. Inmiddels is er ruim 240.000 pond opgehaald, maar dat geld mag volgens voorzitter Hoyle niet worden gebruikt omdat parlementaire regels dat verbieden.

De leider van de Brexit Party, Nigel Farage, haalde daarop uit naar Johnson. "Ik zie al hoe we wereldwijd bespot worden: 'De Britten verlaten de EU, maar kunnen niet eens een klok luiden.'"