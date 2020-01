Reisbeperkingen voor 25 miljoen Chinezen om virus Wuhan

China heeft het aantal steden uitgebreid waar reisbeperkingen gelden om de verspreiding van een nieuw virus tegen te gaan. Naast Wuhan gelden de maatregelen voor zeven andere grote steden. Zo'n 25 miljoen mensen worden erdoor getroffen.

In Wuhan is gisteren het openbaar vervoer uit de stad stilgelegd: treinen, bussen, vliegtuigen en veerponten mogen niet meer vertrekken. Wegverkeer is wel toegestaan. De gouverneur van de provincie Hubei spreekt van een moeilijke maar noodzakelijke beslissing.

"Dit is een kritiek moment. We moeten voorkomen dat de epidemie zich naar andere plekken verspreidt", zei hij tegen de lokale pers. "We moeten tijdelijke overlast afwegen tegen langdurige veiligheid."

Festiviteiten afgelast

Door de ziekte, die eind vorig jaar op een markt in Wuhan opdook, zijn inmiddels 25 doden gevallen. Er zijn in totaal 830 gevallen geregistreerd. De meeste patiënten bevinden zich in Wuhan, al zijn er ook individuele gevallen gemeld in andere delen van China en Zuidoost-Azië.

Om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn veel festiviteiten vanwege het Chinese Nieuwjaar in Peking afgelast. Ook is besloten de Verboden Stad, een toeristische trekpleister, voor onbepaalde tijd te sluiten.

Lege straten

In Wuhan lijkt de bevolking gelaten te reageren op het reisverbod. De straten zijn leeg en wie zich buiten waagt is verplicht een mondkap te dragen.

Hoewel de inwoners voedsel hamsteren verzekert de gouverneur dat er geen tekorten zullen ontstaan, omdat vrachttreinen niet onder het reisverbod vallen. Ook zegt hij hard op te zullen treden tegen illegale prijsverhogingen.