Duitsland verbiedt neonazi-organisatie Combat 18

Duitsland heeft de neonazi-organisatie Combat 18 verboden. "Rechts-extremisme en antisemitisme horen niet thuis in onze samenleving", schrijft minister Seehofer van Binnenlandse Zaken in een verklaring.

Het verbod komt niet als een verrassing. Al sinds de moord op politicus Walter Lübcke in juni vorig jaar wordt erover gesproken. De verdachte van die moord zou destijds in contact hebben gestaan met Combat 18.

Huiszoekingen

De politie heeft vanochtend invallen gedaan in zes deelstaten. Daarbij zouden onder meer mobiele telefoons, laptops, kleding en propagandamateriaal in beslag zijn genomen.

Het is volgens correspondent Judith van de Hulsbeek maar de vraag hoeveel nuttigs de politie heeft gevonden. Aangezien het verbod er al een tijd aan zat te komen, hadden de Combat 18-leden veel tijd om verboden zaken weg te werken.

Adolf Hitler

Combat 18 is een van oorsprong Britse organisatie, die is opgericht in 1992. In de loop der jaren zijn ook in andere landen afdelingen opgericht. Het getal 18 staat voor de letters A en H in het alfabet, verwijzend naar Adolf Hitler.

De Duitse autoriteiten bestempelen Combat 18 als racistisch en antisemitisch. Ze verwijten de leden onder meer dat zij liedjes met extreemrechtse teksten maken en die vervolgens verspreiden.