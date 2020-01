NikkieTutorials bij Ellen DeGeneres: 'Dankbaar dat het is gebeurd'

De Jager vertelt in het interview ook meer over haar eerdere uitspraak dat ze gechanteerd werd. "Een paar weken geleden kreeg ik e-mails van een bepaald persoon, die het er niet mee eens was dat ik loog over mijn achtergrond", vertelt ze. "Hij had een zeer dwingende ondertoon." Als de youtuber het zelf niet bekend zou maken, zou deze man het doen. "Het voelde alsof het zijn doel was om mijn leven kapot te maken."

Ze zegt dat ze nerveus was vanwege de reacties die de video zou kunnen opleveren, maar die waren vooral positief. "Mensen zeiden dat ze van me houden en dat ze me accepteren. Ik ben zo blij dat het 2020 is en de acceptatie echt is."

'Kleine Nikkies inspireren'

De Jager heeft geen spijt van haar bekendmaking en is er zelfs dankbaar voor. "Ik was altijd al van plan om met mijn verhaal naar buiten te treden, maar ik vond het moeilijk om de juiste timing te vinden", vertelt ze. "Ik ben de persoon die dit heeft gedaan niet dankbaar, maar ik ben wel dankbaar dat het is gebeurd."

Hoe de toekomst eruitziet weet de De Jager nog niet. Wel hoopt ze veel mensen met haar verhaal te kunnen inspireren. "Ik weet niet waar in deze magische wereld ik thuishoor, maar zolang ik mezelf kan zijn en kleine Nikkies kan inspireren zichzelf te zijn, dan is dat alles wat ik kan doen."

