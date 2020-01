Vorig jaar bijna 1500 'inklimmers' aangetroffen

De marechaussee en de Zeehavenpolitie hebben vorig jaar 1480 'inklimmers' aangetroffen. Dat zijn migranten die in trailers, containers of laadbakken worden gevonden. Het gaat voornamelijk om Albanezen en Afghanen die naar het Verenigd Koninkrijk proberen te komen.

In 2018 troffen de marechaussee en politie 1371 'inklimmers' aan, in 2017 944.

'Beter in toom'

Bij DFDS Seaways, de Deense rederij die de ferry tussen IJmuiden en Newcastle verzorgt, was er vorig jaar een forse daling. Daar werden 325 inklimmers aangetroffen, ten opzichte van 475 het jaar daarvoor.

"Er waren wel meer individuele inklimmers", zegt Ralph Bosman, de directeur van DFDS. "Voorheen waren er meer grote groepen, voornamelijk Afghanen. Dit jaar zagen we ook nog wel wat grote groepen van twintig, dertig man per keer."

"We hebben goed de statistieken bekeken", zegt Bosman. "Welke tijd is bijvoorbeeld het meest populair? Dat bleek vooral in de ochtend te zijn. Wat bleek: veel Duitse chauffeurs slapen 's nachts langs de snelweg. Dan klimmen de migranten in."

"We kunnen het aantal inklimmers nu beter in toom houden", gaat de directeur van DFDS verder. "Dat komt door de goede samenwerking met de overheid en ingehuurde beveiligers. Ook hebben we warmtecamera's onder de trailers geplaatst. Door die op de achteras te installeren, merkten we op een gegeven moment dat er vaker migranten op de vooras van een trailer gingen liggen."

