'In vrachtwagen IJmuiden stond een knulletje met een teddybeer in z'n hand'

Meerdere mensen zagen vanochtend hoe in de haven van IJmuiden een groep mensen uit een vrachtwagen werd gehaald die op weg was naar Engeland. Elf mannen, een vrouw en vier minderjarige jongens. "Niet ouder dan een jaar of acht", vertelt een geschrokken havenwerker aan NH Nieuws.

Hij was erbij toen de deur van de vrachtwagen openging. "Er stond een klein knulletje in met een teddybeer in z'n handen."

In deze vrachtwagen werd de groep mensen gevonden: