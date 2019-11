Twaalf volwassenen en vier kinderen gevonden in vrachtwagen in haven IJmuiden

De marechaussee heeft vanochtend zestien mensen gevonden in een vrachtwagen in de haven van IJmuiden. Het gaat om vier minderjarige jongens, een vrouw en elf mannen met verschillende nationaliteiten. Ze zijn allemaal in leven.

"De gevonden mensen verkeren op het eerste gezicht in goede gezondheid. Ze zijn ergens ondergebracht en worden binnenkort verhoord", zegt een politiewoordvoerder.

De vrachtwagen was op weg naar Engeland. De 45-jarige Turkse chauffeur meldde bij de veerboot naar Newcastle dat hij geluiden uit zijn trailer hoorde komen. De vrachtwagen werd doorzocht en tussen een lading auto-onderdelen werd de groep mensen gevonden.

De chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De marechaussee heeft het onderzoek overgedragen aan de politie.

Vijftig inklimmers

In de haven van IJmuiden worden vaker mensen gevonden in vrachtwagens. Volgens NH Nieuws waren het er vorig jaar in totaal vijftig. Deze zogenoemde 'inklimmers' proberen Engeland binnen te komen in de hoop daar werk te vinden.

Twee weken geleden werden in de Engelse plaats Grays, in de buurt van Londen, 39 lichamen gevonden in een vrachtwagen. De doden waren allemaal van Vietnamese afkomst.