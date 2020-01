Jehovah’s Getuigen willen publicatie van misbruikrapport voorkomen

Wat geloven de Jehovah's Getuigen?

Nederland telt zo'n 30.000 Jehova's getuigen, die vooral bekend zijn van hun predikrondes langs de deuren, waarbij ze met bewoners de discussie willen aangaan over de Bijbel en hun geloof. De gemeenschap is ontstaan in de christelijke VS, eind 19de eeuw, en nam uit het adventisme het geloof in de wederkomst van Christus en de komst van de eindtijd over. Jehova is hun almachtige god en Jezus Christus hun grootste voorbeeld. Met hun predikingen langs de deuren verwerven ze aanzien binnen de gemeenschap. Die is erg gesloten, maar bekend is onder meer dat Jehova's getuigen niet stemmen, geen Kerst of verjaardagen vieren en bloedtransfusies weigeren.