Van Vollenhoven: 'Vaker druk uitgeoefend, maar we bleven altijd onafhankelijk'

Voormalig OVV-voorzitter Pieter van Vollenhoven ontkent dat het rapport is aangepast. Bij het onderzoek naar de crash van het Turkish Airlines-toestel bij Schiphol in 2009 is de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) door Amerikaanse partijen onder druk gezet om conclusies over ontwerpfouten in het toestel af te zwakken. Dat schrijft The New York Times op basis van eigen onderzoek.

"Er werd wel vaker druk op de Onderzoekraad uitgeoefend", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat dat geen invloed heeft gehad op ons rapport. We hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid."

Van Vollenhoven wijst erop dat Boeing en Turkish Airlines al voor het ongeluk bekend waren met de problemen van de hoogtemeters in de toestellen. "Je kon die handmatig uitzetten, dat was ook al gebeurd op twee eerdere vluchten. Boeing zag het daardoor niet als veiligheidsprobleem."

Bekijk hier een terugblik op de Turkish Airlines-crash die de NOS eerder maakte: