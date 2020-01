Criminelen voor 261 miljoen geplukt, designerspullen vaker geveild

"We pakken deze artikelen niet alleen af, we willen ze ook verkopen. Dan moet je wel weten wat echt is en wat nep", zegt landelijk 'afpakofficier' Janneke de Smet-Dierckx. De bedoeling is dat het OM dit jaar vaker designerartikelen gaat veilen.

Slachtoffers

Lang niet alle opbrengsten van de spullen die bij criminelen werden weggehaald, zijn bij het bedrag van 261 miljoen euro inbegrepen. Zo ging er ook voor honderden miljoenen euro's naar de Belastingdienst en naar slachtoffers van criminelen.

Ook komt een deel van het geld bij justitie in andere landen terecht. Dan gaat het om het zogenoemde asset sharing. "Dat houdt in dat je de opbrengsten deelt met het land dat beslag heeft gelegd bij criminelen", vertelt de afpakofficier.

Daarnaast wordt er ieder jaar voor enkele miljarden aan drugs in beslag genomen. Die kunnen logischerwijs niet verkocht worden, en dus telt de geschatte opbrengst niet mee in het afpakbedrag dat het OM jaarlijks communiceert.

De Smet-Dierckx: "wanneer je kijkt naar wat er aan crimineel vermogen uit de markt is gehaald door er beslag op te leggen, door drugs uit de markt te halen of door het af te pakken voor slachtoffers, kom je op een schatting van 3 à 4 miljard euro. En dat is nog voorzichtig."

Daarom wil justitie vollediger zijn. Komende jaren wordt er gewerkt aan een 'afpakmonitor', waarin meer bedragen worden opgenomen.