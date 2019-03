Schatkist 183 miljoen euro rijker door fraude-schikking

Telecombedrijf Telia heeft ruim 200 miljoen dollar overgemaakt aan het Nederlandse Openbaar Ministerie, omgerekend ruim 183 miljoen euro. Eerder betaalde het bedrijf al 274 miljoen dollar. Het geld vloeit in de Nederlandse schatkist.

Volgens het OM heeft Telia zich via onder meer drie Nederlandse dochterbedrijven schuldig gemaakt aan omkoping en valsheid in geschrifte in Oezbekistan.

Schikking

Het in Zweden gevestigde Telia trof in 2017 niet alleen een schikking met het Nederlandse OM. Ook met het Amerikaanse ministerie van Justitie, een Amerikaanse toezichthouder en het Zweedse OM werd een schikking afgesproken.

Een deel van het vastgestelde 'crimineel verdiend vermogen' zou volgens die regeling voor Nederland of Zweden zijn, afhankelijk van de uitkomst van een gerechtelijke procedure in Zweden.

Die uitkomst is er nu. Twee Zweedse topbestuurders zijn door een Zweedse rechtbank vrijgesproken van corruptie. Omdat het oneerlijk verdiend vermogen hoe dan ook afgepakt moet worden, valt het deel van ruim 200 miljoen dollar volgens de overeenkomst nu toe aan Nederland.