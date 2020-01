Rapport: straling 5G geen reden tot zorg, wel goed blijven volgen

De straling van 5G-proefopstellingen in Nederland zitten onder de Europese limieten, blijkt uit een eerste serie metingen. Dat staat in een nieuw rapport van het Agentschap Telecom, dat dit soort metingen jaarlijks uitvoert. Het rapport is opgesteld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In totaal zijn er in Nederland vijftien vergunningen vergeven voor proeflocaties met 5G. Het Agentschap Telecom is steekproefsgewijs langs geweest bij vijf proeflocaties; twee in Den Haag en verder in Maastricht, Groningen en Rotterdam. De bedoeling is dat nieuwe proeflocaties ook gemeten worden. "Op basis van de gegevens die er nu zijn, is er geen reden tot zorg", zegt het RIVM.

T-Mobile wil aan het einde van dit jaar een landelijk dekkend 5G-netwerk hebben en KPN verwacht hun netwerk ook te activeren. Gebruik ervan zal toenemen naarmate er meer apparaten met 5G-ondersteuning beschikbaar komen. Het RIVM wijst er dan ook op dat er de komende jaren veel veranderingen aankomen: meer antennes die 5G gebruiken en consumenten die met 5G-telefoons aan de slag gaan. In het rapport wordt dan ook gezegd dat het belangrijk is om "de vinger aan de pols te houden".

Meer metingen komende jaren

De metingen die nu zijn uitgevoerd, kunnen worden gezien als het startpunt. De bedoeling is dat er in de toekomst veel metingen volgen om veranderingen goed in de gaten te houden. In totaal vinden er per jaar 70 metingen plaats van 2G, 3G, 4G en 5G.

5G is gehouden aan dezelfde eisen als voorganger 4G. In de praktijk betekent dit volgens het Agentschap Telecom dat de straling van nu in de meeste gevallen een factor tien lager is dan de limiet. De limiet zit vervolgens een factor vijftig lager dan wat schadelijk is.

Ook al is 5G nog niet geactiveerd, in de samenleving klinken al wel langere tijd zorgen over de komst van het nieuwe mobiel netwerk. In september was er bijvoorbeeld in Den Haag een demonstratie van mensen die de aanleg van het netwerk willen stoppen. Deskundigen zeiden toen tegen de NOS dat de zorgen begrijpelijk zijn, maar onterecht.