Honderden betogers bij demonstratie tegen 5G

Een landelijke demonstratie van tegenstanders van het 5G-netwerk in Den Haag heeft enkele honderden mensen getrokken. Zij maken zich zorgen over de straling die vrijkomt bij de opvolger van het huidige 4G-netwerk, waarvan het eerste deel in 2020 in Nederland wordt uitgerold.

De betogers lopen van station Den Haag Centraal richting het Binnenhof en terug. Ze dragen spandoeken en borden met teksten als '5G = killing us softly', '5G-vluchteling' en 'Wij zijn geen proefdieren'. Volgens het kabinet blijkt er uit verschillende onderzoeken geen extra gezondheidsgevaar.

Klimaat en privacy

De groep demonstranten heeft een aantal eisen voordat de uitrol wordt ingezet. Zo zou de overheid de veiligheidslimieten van de straling naar beneden bij moeten stellen. Ook willen de betogers een analyse van de belasting van het klimaat en eisen ze meer privacywetgeving. De huidige regels zouden niet streng genoeg zijn.

In Maastricht gingen vorige maand al tientallen mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van het 5G-netwerk, iets waar lokaal al experimenten mee worden gedaan.