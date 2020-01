Eerste zitting Ruinerwold-zaak, zonder hoofdverdachte Gerrit Jan van D.

Onder de naam John Eagles schreef Gerrit Jan van D. honderden berichten over een 'goddelijk leven' en de boze buitenwereld, maar vandaag moet hij zich toch gewoon verantwoorden voor de aardse rechtbank in Assen.

Van D. is de vader van het gezin met zes kinderen dat jarenlang een geïsoleerd leven leidde op een boerderij in Ruinerwold. Het Openbaar Ministerie zal straks een uitgebreide verklaring voorlezen. Ook zal worden beslist of het voorarrest van verdachten Van D. en Josef B., de huurder van de boerderij, moet worden verlengd.

Overigens moet ook duidelijk worden hoe Van D. überhaupt kan deelnemen aan het proces; hij ligt in het ziekenhuis en kan door een hersenbloeding nooit meer praten.

Kinderen in 'kleine ruimte'

De kwestie kwam aan het licht op 14 oktober, toen agenten zes mensen aantroffen op een boerderij in het Drentse Ruinerwold. Het bleken een man en vijf van zijn kinderen van 18 tot 25 jaar. De kinderen zaten volgens de politie in een "af te sluiten, kleine ruimte in de woning".

De zaak was aan het rollen gekomen toen een zesde kind, Jan (25), meerdere keren een lokale kroeg had bezocht. Volgens de politie maakte hij zich zorgen over de leefomstandigheden van zijn familie.

De man die de boerderij huurde, de Oostenrijker Josef B. (58), werd bij de boerderij gearresteerd. De arrestatie van de 67-jarige vader volgde een aantal dagen later. Beiden worden verdacht van de vrijheidsberoving van de zes kinderen. Omdat er ook 97.000 euro in de boerderij is gevonden, worden Van D. en B. ook verdacht van witwassen.

De ontdekking ontketende vorig jaar een mediastorm in binnen- en buitenland. Vandaag is de aandacht ook groot: bij de rechtbank in Assen zijn 21 verschillende media uit binnen- en buitenland aangemeld.

Eigen religie

Over de situatie waarin de zes kinderen opgroeiden in de boerderij is nu nog weinig bekend. Uit honderden artikelen, foto's en video's op websites en Facebookpagina's van de vader is wel op te maken dat hij er een geheel eigen religie op nahoudt. Er zijn veel verwijzingen naar een leven in harmonie met de natuur, maar weinig berichten over zijn kinderen.

Zo leefde het gezin jarenlang geïsoleerd van de buitenwereld: