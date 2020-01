Advocaten: huurder bij eerste zitting in Ruinerwold-zaak, vader 'zeker niet'

Van D. heeft voor zover bekend 10 kinderen die nu allemaal meerderjarig zijn. De zes jongsten leefden de afgelopen vermoedelijk een geïsoleerd bestaan in de boerderij in Ruinerwold. In een eerder verklaring schreven vijf kinderen uit de boerderij dat ze zich niet herkennen in hetgeen hun vader ten laste wordt gelegd.

Door een zesde kind uit de boerderij - Jan (25) - kwam de politie het gezin op het spoor. Hij vroeg in oktober om hulp bij een plaatselijk café. Jan werkt inmiddels, samen met de drie kinderen die het gezin al in 2011 verlieten, mee aan een documentaire over hun leven.