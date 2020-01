Onze man in Teheran mag nog steeds geen verslag doen: 'Ik wist te veel'

Een ander heikel punt is nog altijd de nucleaire deal met Iran. Sinds president Trump de VS in 2018 eenzijdig uit het verdrag terugtrok en Iran nieuwe, strenge economische sancties oplegde, wankelt het atoomakkoord. Die instabiliteit heeft ook gevolgen voor ons land, legt Erdbrink uit.

"Wat je ziet is dat als puntje bij paaltje komt, de Europese leiders ervoor kiezen om met de Amerikanen mee te gaan. Maar het ironische is dat als het atoomakkoord uiteenvalt, de Iraanse raketten wel Europa kunnen bereiken, maar niet Amerika. Dus ik hoop als iemand die lang voor de Amerikanen heeft gewerkt, dat Europa hier een eigen lijn in kiest."