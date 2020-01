Onderzoekers: genderneutrale aanpak huiselijk geweld kan averechts uitpakken

De "genderneutrale aanpak" van huiselijk geweld in Nederland zou kunnen bijdragen aan méér huiselijk geweld. Dat stelt een groep deskundigen van de Raad van Europa in een vandaag gepubliceerd rapport.

Hoewel de Nederlandse aanpak volgens de onderzoekers van oudsher goed in elkaar steekt, hebben ze kritiek op de "genderneutraliteit" van dat beleid. Zo is er volgens hen in Nederland niet genoeg aandacht voor de specifieke positie van de vrouw bij huiselijk geweld.

Zo staan vrouwen in het actieprogramma van het kabinet Geweld hoort nergens thuis niet specifiek aangeduid als risicogroep, schrijven de deskundigen. Er wordt in het actieprogramma, dat in 2018 werd gelanceerd, wel gekeken naar geweld in "afhankelijke relaties", maar een onderscheid op basis van gender wordt niet gemaakt.