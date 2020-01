Metalzangeres Floor Jansen wint Popprijs 2019 op Noorderslag

Zangeres Floor Jansen heeft de Popprijs 2019 gewonnen op festival Noorderslag in Groningen. Ze is sinds 2012 de frontvrouw van de Finse symfonische metalband Nightwish. Daarvoor was ze twaalf jaar lang leadzangeres van de Nederlandse band After Forever.

Nightwish is vooral in het buitenland erg populair, in Nederland werd Jansen bij het grote publiek bekend door haar deelname in tv-programma Beste Zangers van omroep AVROTROS.

Volgens de jury heeft Jansen daarmee, maar ook met de concerten met haar bands, bewezen dat ze een van de beste en meest veelzijdige zangeressen van Nederland is. De jury waardeert het dat haar muziek "een verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur".

Jansen was er zelf niet bij in Groningen, maar sprak het publiek in een videoboodschap toe. Ze zei dat ze zich "verschrikkelijk vereerd" voelt dat ze prijs heeft gekregen: