Ouders krijgen inzage in toeslagdossiers, dit keer met witte lak

Een groep van twaalf ouders die nog wachtten op inzage in hun dossier in de toeslagenaffaire, heeft de relevante stukken gekregen. Er zitten dit keer geen volledig weggelakte pagina's bij, en de Belastingdienst heeft ervoor gekozen geen zwarte maar witte lak te gebruiken.

Eerder was er ophef over dossiers die voor het grootste deel waren zwartgelakt. Dat werd door de ouders als een nieuwe klap in het gezicht ervaren en droeg bij aan de val van staatssecretaris Snel van Financiën.

De twaalf ouders die hun dossier nu hebben gekregen, horen bij de groep die in november bij de Belastingdienst in Rotterdam hun dossier opeiste. Zij wilden weten waarom ze als fraudeur werden gezien, en grote bedragen moesten terugbetalen.

Uit de informatie die ze nu hebben gekregen, blijkt dat de problemen vaak begonnen als er een verandering in inkomen was, bijvoorbeeld doordat mensen gingen scheiden of na ziekte weer aan het werk gingen. Als de Belastingdienst daarachter kwam, werd de volledige kinderopvangtoeslag teruggevraagd.

Persoonlijke aanpak

Minister Hoekstra heeft na het vertrek van Snel besloten dat mensen die ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt, anders benaderd moeten worden. Hij is persoonlijk bij een aantal ouders op bezoek geweest.

De twaalf ouders uit Rotterdam hebben hun dossier vandaag persoonlijk overhandigd gekregen door een medewerker van de Belastingdienst. Er is vantevoren gebeld wanneer het hun goed uitkwam.

Maandag spreekt Hoekstra, samen met premier Rutte, 250 slachtoffers toe. Rutte zei in zijn persconferentie vanmiddag dat hij dan vooral goed wil luisteren.

De toeslagenaffaire ging naar schatting in totaal over zo'n 9000 mensen. Inmiddels hebben nog eens 3500 mensen op eigen initiatief om een herbeoordeling van hun dossier gevraagd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Hoekstra dat dossiers "op onderdelen onvolledig zijn". De afgelopen tijd heeft hij ook van gedupeerde ouders en media signalen gekregen dat er mogelijk stukken zijn verdwenen. Hij wil hier onafhankelijk onderzoek naar laten doen.