Rutte en Hoekstra gaan met gedupeerde ouders praten

Premier Rutte gaat begin volgend jaar in gesprek met gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook minister van Financiën Hoekstra gaat mee.

Dat schrijft Rutte in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Snel stapte gisteren op vanwege de affaire. De Belastingdienst zette in 2014 onterecht driehonderd toeslagen stop, maar waarschijnlijk zijn uiteindelijk duizenden ouders de dupe doordat ze onterecht als fraudeur werden aangemerkt. Snel zei gisteren niet meer het vertrouwen van de Kamer te hebben dat hij nodig had om zijn moeilijke klus af te maken..

Een meerderheid in de Kamer steunde begin december de oproep van de Partij voor de Dieren aan Rutte om de ouders te bezoeken. Het gaat om ouders uit de Eindhovense zaak, van gastouderbureau Dadim, de zaak waarover tot nu toe het meest bekend is.

Ook andere gedupeerden uitgenodigd

Premier Rutte meldt de Kamer dat ook ouders die "inzage in hun dossier hebben gevraagd en anderen die te kennen hebben gegeven gedupeerd te zijn worden uitgenodigd".

De premier schrijft "geraakt" te zijn door de verhalen van de betrokken ouders. "Het is van groot belang dat we daar als kabinet aandacht voor hebben en ervoor zorgen dat wat de gedupeerde ouders is overkomen in de toekomst niet meer gebeurt."

CDA-Kamerlid Omtzigt riep de premier deze zomer al op om zich persoonlijk met de zaak te gaan bemoeien.

Minister Hoekstra sprak gisteren met enkele ouders die voor een debat over de kwestie naar de Tweede Kamer waren gekomen.