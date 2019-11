Protest bij Belastingdienst Rotterdam tegen terugbetalen kinderopvangtoeslag

Tientallen ouders protesteren bij het kantoor van de Belastingdienst in Rotterdam. Ze zijn boos omdat ze de kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, meldt Rijnmond.

Volgens de ouders verdenkt de Belastingdienst hen ten onrechte van fraude met kinderopvangtoeslag. Ze willen hun dossier inzien om te kijken waarop de Belastingdienst de beschuldigingen baseert.

Omdat de fiscus denkt dat de gezinnen bewust gefraudeerd hebben, komen ze niet in aanmerking voor een betalingsregeling. Ze moesten meteen betalen. Lukte dat niet, dan kon er beslag gelegd worden op het loon.

Twijfel over fraude

Inmiddels is er veel twijfel over de verdenkingen van de Belastingdienst. Het is maar de vraag of de betrokken gezinnen moedwillig gefraudeerd hebben en of de toeslag terecht is stopgezet.

Een commissie onder leiding van oud-minister Donner onderzoekt de handelwijze van de Belastingdienst. Het is onbekend wanneer het rapport daarover verschijnt.

Staatssecretaris Snel kondigde vorig week aan de ouders tegemoet te komen, na aandringen van de Tweede Kamer. Iedereen die moet terugbetalen heeft nu recht op een betalingsregeling.