Coulance voor ouders die kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen

Mensen die verdacht worden van fraude met kinderopvangtoeslag hoeven voorlopig niet meer bang te zijn voor loonbeslag of dwanginvorderingen. Staatssecretaris Snel komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om de gezinnen meer lucht te geven.

Omdat de Belastingdienst denkt dat de gezinnen bewust gefraudeerd hebben, kwamen ze niet in aanmerking voor een betalingsregeling. Ze moesten direct over de brug komen. Konden ze dat niet, dan kon er beslag gelegd worden op het loon.

Inmiddels is er veel twijfel over de verdenkingen van de fiscus. Het is maar de vraag of de betrokken gezinnen moedwillig gefraudeerd hebben en of de toeslag wel terecht is stopgezet.

Een commissie van wijzen, onder leiding van oud-minister Donner, onderzoekt de handelwijze van de Belastingdienst. Het rapport daarover laat langer op zich wachten.

Pauzeknop

Veel mensen kwamen in de problemen door de harde aanpak van de Belastingdienst. Kamerleden van VVD, CDA en SP vroegen Snel daarom om spoedige actie.

Die beloofde dat hij "de pauzeknop indrukt". Iedereen die moet terugbetalen, kan een betalingsregeling krijgen.