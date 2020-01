Ruinerwold-kinderen boos over 'schadelijk en kwetsend' boek

Negen kinderen van Gerrit Jan van D. hebben verontwaardigd gereageerd op een boek dat vandaag over hun vader verschijnt. De man wordt ervan verdacht zes van zijn kinderen jarenlang te hebben afgezonderd en te hebben mishandeld op een boerderij bij Ruinerwold. Twee van zijn oudere kinderen zou hij seksueel hebben misbruikt.

In het boek, dat is geschreven door twee journalisten van De Telegraaf, wordt ingegaan op de beweegredenen van de vader en staan details over de mishandelingen waarvan hij wordt beschuldigd. De informatie is gebaseerd op persoonlijke documenten van Van D. en delen van het strafdossier.

'Hard geraakt'

Een boze reactie van de negen kinderen op het boek werd gisteren voorgelezen in talkshow Op1: "We zijn hard geraakt door de manier waarop er met onze informatie wordt omgegaan en in een boek terecht is gekomen", schrijven ze.

"Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie, terwijl we veel van wat we lezen niets met de waarheid te maken heeft. Het kwetst ons dat er in de titel wordt gesproken van een 'duister gezin', waardoor het lijkt alsof wij iets verkeerd hebben gedaan."

Bekijk hier hoe gisteren de verklaring werd voorgelezen en de reactie van de journalisten: